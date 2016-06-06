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mardin nusaybin'de otomobil su kanalına düştü: 2 ölü

MARDİN NUSAYBİN'DE OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Mardin Nusaybin'de su kanalına düşen otomobildeki sürücü ve eşi yaşamını yitirdi.

Tarih : 06 Haziran 2016, 09:42
Puan Ver : Mardin Nusaybin'de Otomobil Su Kanalına Düştü: 2 Ölü(6/10)4


Alınan bilgiye göre, Abdülcelil Talayhan yönetimindeki 33 BRT 43 plakalı otomobil, Çatalözü Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, su kanalına düştü.



Kazada sürücü Talayhan (58) ile eşi Leyle Talayhan (55), olay yerinde hayatını kaybetti.








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