O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MARDİN NUSAYBİN'DE 4 ŞEHİT


MARDİN NUSAYBİN'DE 4 ŞEHİT
Tarih : 07 Nisan 2016, 15:43
Puan Ver : Mardin Nusaybin'de 4 Şehit(8/10)8


Nusaybin İlçesi'ndeki Dicle Mahallesi'nde süren operasyonlarda tespit edilen bir grup PKK'lı terörist ile bugün saat 10.00'da çatışma çıktı.



SABAHKİ ÇATIŞMADA 1 POLİS ŞEHİT OLDU

Çatışma sırasında mahaledeki bir evde gizlenen keskin nişancı teröristin açtığı ateş sonucu, bir özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polis memuru, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



2 EMNİYET AMİRİ, 1 BİNBAŞI DAHA ŞEHİT OLDU

Dicle Mahallesi'nde teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 emniyet amiri ve 1 binbaşı şehit oldu.



PKK'LILAR TÜNELLERDEN KAÇTI

Çatışma sonrası teröristler, evlerin duvarlarında açtıkları tünellerden kaçarak yer değiştirdi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla jandarma-polis özel harekat timlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.








Etiketler: Mardin  Nusaybin  De  4  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER