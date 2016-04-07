

Nusaybin İlçesi'ndeki Dicle Mahallesi'nde süren operasyonlarda tespit edilen bir grup PKK'lı terörist ile bugün saat 10.00'da çatışma çıktı.







SABAHKİ ÇATIŞMADA 1 POLİS ŞEHİT OLDU



Çatışma sırasında mahaledeki bir evde gizlenen keskin nişancı teröristin açtığı ateş sonucu, bir özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polis memuru, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.







2 EMNİYET AMİRİ, 1 BİNBAŞI DAHA ŞEHİT OLDU



Dicle Mahallesi'nde teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 emniyet amiri ve 1 binbaşı şehit oldu.







PKK'LILAR TÜNELLERDEN KAÇTI



Çatışma sonrası teröristler, evlerin duvarlarında açtıkları tünellerden kaçarak yer değiştirdi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla jandarma-polis özel harekat timlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.