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mardin mazıdağı belediye eş başkanları açığa alındı

MARDİN MAZIDAĞI BELEDİYE EŞ BAŞKANLARI AÇIĞA ALINDI

Mazıdağı Belediyesi Başkanı Necla Yıldırım ile belediye meclis üyesi olan ancak belediye başkanlığında eş başkanlık görevini yürüten Ali Özkan'ın, görevden alındıkları kaydedildi

Tarih : 14 Temmuz 2016, 10:46
Puan Ver : Mardin Mazıdağı Belediye Eş Başkanları Açığa Alındı(8/10)6


Mardin'in Mazıdağı ilçesi belediye eş başkanları Necla Yıldırım ile Ali Özkan'ın, teröre destek verdikleri gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alındıkları öğrenildi.



Mazıdağı Belediyesi Başkanı Necla Yıldırım ile belediye meclis üyesi olan ancak belediye başkanlığında eş başkanlık görevini yürüten Ali Özkan'ın, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındıkları kaydedildi.








Etiketler: Mardin  Mazıdağı  Belediye    Başkanları  Açığa  Alındı    haber

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