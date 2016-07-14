MARDİN MAZIDAĞI BELEDİYE EŞ BAŞKANLARI AÇIĞA ALINDI
Mazıdağı Belediyesi Başkanı Necla Yıldırım ile belediye meclis üyesi olan ancak belediye başkanlığında eş başkanlık görevini yürüten Ali Özkan'ın, görevden alındıkları kaydedildi
Mardin'in Mazıdağı ilçesi belediye eş başkanları Necla Yıldırım ile Ali Özkan'ın, teröre destek verdikleri gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alındıkları öğrenildi.
Mazıdağı Belediyesi Başkanı Necla Yıldırım ile belediye meclis üyesi olan ancak belediye başkanlığında eş başkanlık görevini yürüten Ali Özkan'ın, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındıkları kaydedildi.
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