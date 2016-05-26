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MARDİN KIRSALINDAKİ PKK HEDEFLERİ VURULDU


MARDİN KIRSALINDAKİ PKK HEDEFLERİ VURULDU
Tarih : 26 Mayıs 2016, 14:24
Puan Ver : Mardin Kırsalındaki Pkk Hedefleri Vuruldu(7/10)6


Kuzey Irak'taki Sinat-Haftanin bölgesi ve Mardin kırsalındaki PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. PKK'ya ait hedefler imha edilirken hava harekatına katılan savaş uçakları  emniyetle üslerine döndü.



MARDİN KIRSALINDA 3 HEDEF İMHA EDİLDİ

Dün sabah 09.54-10.40 saatleri arasında alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu  Mardin kırsalında  Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 3 hedef (silah mevzii, sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi. Bölgede meydana gelen hasar ve zayiat tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilirken hava harekatına katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.








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