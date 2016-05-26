MARDİN KIRSALINDAKİ PKK HEDEFLERİ VURULDU
Kuzey Irak'taki Sinat-Haftanin bölgesi ve Mardin kırsalındaki PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. PKK'ya ait hedefler imha edilirken hava harekatına katılan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
MARDİN KIRSALINDA 3 HEDEF İMHA EDİLDİ
Dün sabah 09.54-10.40 saatleri arasında alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Mardin kırsalında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 3 hedef (silah mevzii, sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi. Bölgede meydana gelen hasar ve zayiat tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilirken hava harekatına katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar