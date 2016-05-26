

Kuzey Irak'taki Sinat-Haftanin bölgesi ve Mardin kırsalındaki PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. PKK'ya ait hedefler imha edilirken hava harekatına katılan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.







MARDİN KIRSALINDA 3 HEDEF İMHA EDİLDİ



Dün sabah 09.54-10.40 saatleri arasında alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Mardin kırsalında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 3 hedef (silah mevzii, sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi. Bölgede meydana gelen hasar ve zayiat tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilirken hava harekatına katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.