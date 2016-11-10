

Mardin'deki saldırıdan bir son dakika haberi... Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kaymakamlık binasında bulunan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'e EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda Kaymakam ile birlikte 3 kişi yaralanmıştır" denildi. Bombalı saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine nakledildi.



Mardin'in Derik İlçesi'nde öğle saatlerinde Kaymakamlık binasında büyük bir patlama meydana geldi. Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ile birlitte 3 kişi yaralandı.İlk belirlemelere göre terör örgütü PKK'nın 'canlı bomba' eylemi olan saldırı saat 12.10'da, Kaymakam Muhammet Safitürk'ün makam odası önünde meydana geldi. Patlamanın hemen ardından Kaymakamlık binasına çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda, Derik Belediyesi'ne eylül ayında kayyum olarak da atanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ile 2 koruma polisi ve orada bulunan 2 vatandaş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Derik ve Kızıltepe'deki devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.Güvenlik güçleri çevredeki tüm yolları kapatarak operasyon başlattı. İHA, olayı roketatarlı saldırı olarak duyurdu.







kaynak:milliyet