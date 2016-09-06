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MARDİN DARGEÇİT'TE YARALANAN BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU


MARDİN DARGEÇİT'TE YARALANAN BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Tarih : 06 Eylül 2016, 15:54
Puan Ver : Mardin Dargeçit'te Yaralanan Bir Uzman Çavuş Şehit Oldu(9/10)10


Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ali Erdinç, şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de Dargeçit ilçesinde teröristlerce yol kontrol noktasına gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve hastanede yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Erdinç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.








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