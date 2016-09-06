MARDİN DARGEÇİT'TE YARALANAN BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ali Erdinç, şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de Dargeçit ilçesinde teröristlerce yol kontrol noktasına gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve hastanede yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Erdinç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
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