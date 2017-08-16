Dünyanın en lüks oteli seçilen ve 1.4 milyar dolara mal olan Antalya'daki Mardan Palace Hotel, rezervasyon alımlarını durdurdu.

Dünyanın en lüks oteli seçilen ve 1.4 milyar dolara mal olan Antalya'daki Mardan Palace Hotel, rezervasyon alımlarını durdurdu. Otelin rezervasyon numarası arandığında 'Tesisimiz kapalı, dolayısıyla rezervasyon alamıyoruz' yanıtı veriliyor. Otel Genel Müdürü Selçuk Şentepe ise rezervasyon alımlarının bir hafta süreyle durdurulduğunu kaydetti.

DÜNYA YILDIZLARINI AĞIRLAMIŞTI

Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve 'Turizmin Oscarları' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel, borçları yüzünden zor günler yaşıyor. Daha önce bazı banka borçları yüzünden icralık olan otelde bir süredir rezervasyon alımlarının durdurulduğu kaydedildi. Açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlayan Mardan Palace Hotel'in, rezervasyon numaralarını arayan müşterilere, otelin kapalı olduğu ve rezervasyon alımı yapılamadığı belirtildi.

"BİR HAFTA SÜRELİĞİNE KISITLANDI"

Rezervasyon numarası üzerinden yapılan aramalarda Tesisimiz kapalı dolayısıyla rezervasyon alamıyoruz" diye yanıt verilirken, otelin kapandığı ve personel çıkışı yapıldığı yönündeki iddiaları Otel Genel Müdürü Selçuk Şentepe yanıtladı. Rezervasyon alınamıyor olmasının ayrı mesele, otelin kapandığı söyleminin ayrı mesele olduğunu dile getiren Genel Müdür Selçuk Şentepe, Ben şu anda oteldeyim ve otel faaliyette. Otelin genel müdürüyüm, otelin çalışanıyım. Tabii ki sıkıntılarımız var ama otelimiz kapalı değil. Açık kalacak, kapanmayacak da. Çünkü biz turizm tarihinin en iyi otellerinden biriyiz. Evet sıkıntılarımız var ama geçici sıkıntılarımız, hiçbir zaman da oteli kapatmayı düşünmüyoruz" dedi.

Genel Müdür Şentepe, rezervasyon alımlarının durdurulmasıyla ilgili de Bir hafta süreliğine kısıtladık yalnızca başka hiçbir şey yok. Sadece bir hafta" değerlendirmesini yaptı.

Personelin işten çıkarıldığı iddialarının da doğru olmadığını belirten Şentepe, Ayrılan personelimiz var ama içeride hala çalışan 670 personelim var. Otelde müşteri var" diye konuştu.

180 BİN METREKARE ALANDA

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

Kaynak: haberinburada