Rus Basını Yazdı! İzolasyon Korkusu Yaşayan Barzani, Bm Ülkelerine Gidecek
5 Yıllık Esaretten Sonra Trump'ın Başkanlığını Öğrendi, Şaka Zannetti
Başbakan Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Arasındaki Görüşme Başladı
Şırnak'ta Maden Ocağında Göçük: 6 İşçi Öldü, 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı
Mardan Palace Hotel'in Suyu Kesildi
Konya'da Galatasaraylı Taraftara Saldıran 4 Kişi Hakkında Karar Çıktı
121 Yıllık Katerina Köşkü Turizme Kazandırılacak
Şimşek: 5 Bin Kişi 1 Ton Altın Getirip Tahvil Ve Kira Sertifikası Aldı
Mtv'den Gelecek Yıl 13,6 Milyar Lira Gelir Elde Edilecek
Tüpraş'ta 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamaya İlgili 3 Kişi Daha Gözaltında
İsmail Küçükkaya, Bakan Fatma Kaya'dan Canlı Yayında Özür Diledi
Real Madrid, Harry Kane Transferi İçin 720 Milyon Tl Teklif Edecek
Murat Ülker, Satışa Çıkarılan Newcastle United'a Talip Oldu
Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları 226,5 Milyar Dolar Oldu
2. Kez Ameliyata Alınan Baykal'a Ziyaret Yasağı Geldi! Uyutuluyor
Erdoğan, Ab'ye Polonya'dan Mesaj Verdi: Almayacaksanız Söyleyin, Bizi Meşgul Etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'da! Dede Efendi'nin Eseriyle Karşıladılar
Ünlü Yorumcudan Aykut Kocaman'a Salvo: Boş Boş Konuşuyor
Malatyalı Genç Girişimci Klimalı Ayakkabı Tasarladı
Çocukları Seramoniye Çıkarmak Artık Paralı! İşte Fiyatı

Mardan Palace Hotel'in Suyu Kesildi

MARDAN PALACE HOTEL'İN SUYU KESİLDİ

2010 yılında dünyanın en lüks oteli seçilen Mardan Palace Hotel'de borç yüzünden yaşanan sıkıntılar bitmiyor. Otelin 2 milyon lira civarındaki borcu yüzünden suyu kesildi.

Tarih : 17 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Mardan Palace Hotel'in Suyu Kesildi(6/10)2

Bir dönem Antalya'da oldukça popüler olan Antalya'da 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel'de zor günler yaşanıyor. Antalya'nın Aksu İlçesi Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızların katılımıyla açılışı yapılan Mardan Palace Hotel, turizm sezonunun en yoğun olduğu ağustos ayının ilk haftalarında rezervasyon alımını durdurdu. Rezervasyon numarası arandığında 'Tesisimiz kapalı, dolayısıyla rezervasyon alamıyoruz' yanıtı verilen otelde, halen müşteri alımı yapılmıyor. Otel, hem kendi internet sitesinde hem de anlaşmalı internet sitelerinde 'satışa kapalı' gözüküyor.

BANKA BORÇLARI YÜZÜNDEN İCRALIK OLDU

'Turizmin Oscarları' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel, daha önce de bazı banka borçları yüzünden icralık olmuş ve satışa çıkarılmıştı. Karşılıklı anlaşmalar ve mahkeme yoluyla satış kararı iptal edilen lüks otelin son olarak suları da kesildi. Daha önce otelin borcu nedeniyle AKEDAŞ tarafından elektrik elektrikleri kesilmiş ve borçların yapılandırılması neticesinde sorun çözülmüştü. Otelin yaklaşık 2 milyon lira civarındaki birikmiş borcu nedeniyle icra takibi başlatan Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), bu kapsamda yaklaşık 15 gün önce de otelin suyunu kesti.

10 BİN METREKARE ALTIN 500 BİN KRİSTAL KULLANILDI

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mardan  Palace  Hotel  İn  Suyu  Kesildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER