

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) küme düşmeme mücadelesi veren Eintracht Frankfurt'ta, geçen ay doping testi için numune veren kaptan Marco Russ'un vücudunda tümör saptandı.







Eintracht Frankfurt'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya Futbol Federasyonu Anti Doping Komisyonu tarafından 30 Nisan'da Marco Russ'tan alınan numunede, yüksek oranda HCG hormonu tespit edildiği bildirildi.







Açıklamada, dahiliye uzmanı ve ürolog tarafından futbolcunun kan ve idrar örneğinin incelendiği ve yapılan tetkiklerde Russ'ta tümöre rastlandığı kaydedildi.