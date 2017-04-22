Savunmalarını güçlendirmeye çalışan Lyon ve Marsilya'nın, Marcelo Guedes için harekete geçtikleri öğrenildi. Goal.com'un haberine göre tecrübeli stoper için konuşulan bonservis bedelinin ise 6 milyon Euro (23.5 milyon TL) civarında olduğu bildirildi.



İki takımın da, Brezilyalı oyuncuyu bir süredir yakından takip ettikleri ve önümüzdeki sezon onu takımda görmeyi hedefledikleri vurgulandı. Bu iki takımdan biri olan Marsilya'nın, savunmasında büyük bir revizyona gitme ihtimalinin bulunduğu ve Karim Rekik, Rod Fanni ya da Doria ile yollarını ayırıp, defans hattını güçlendirmek adına Marcelo'yu almaya çalışacağı ifade edildi.



TRABZON MAÇINDA İZLEMİŞLER



Hatta Marsilya'nın izleme ekibinden bazı isimlerin, Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Trabzonspor mücadelesini yerinden izlediği bildirildi. Sadece Marsilya'nın değil, Lyon'un da kendilerine karşı Fransa'daki mücadelede çok iyi bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki Sambacı'ya talip oldukları ve Beşiktaş'la masaya oturmaya hazırlandıkları öğrenildi.







kaynak:hürriyet