

Beşiktaş'ta bu sezon çok iyi bir performans sergilememesine rağmen ligin sonuna doğru performansını artıran ve özellikle Lig'in 33'üncü haftasında oynanan karşılaşmada arka arkaya attığı iki gol ile maçın galibiyet ile sonuçlanmasını sağlayan Marcelo, yaptığı görüşmeler sonrasında takımda kalacağını açıkladı. Beşiktaş başkanı ve yöneticiler ile yapılan görüşmeler sonrasında Marcelo'nun gelecek yıldan itibaren Beşiktaş'ta forma giymesi konusunda gerekli şartların sağlandığı ve antlaşmanın imzalandığı belirtilirken Marcelo'nun 3 yıl boyunca daha Beşiktaş forması giyeceği belirtildi.



Beşiktaş bu gelişme ile birlikte gelecek yıl kadrosundaki ilk transferini gerçekleştirirken bonservisi Hannover 96'da bulunan oyuncunun bonservisi de alında. Kiralık olarak ara sezonda takıma katılan ve bonservis bedeli de belirlenen oyuncu için Beşiktaş'ın bonservis bedelini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna resmen katacağı belirtildi.



Bu anlaşma ile birlikte Marcelo'nun 3 yıl daha takımda kalması kesinleşirken Beşiktaş'ın yeni oyuncular ile görüşmeye başladığı ve takımı sezon için hazırlıklar başlamadan hazırlamak istediği öğrenildi







