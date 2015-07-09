

2012 yılının Haziran ayında bir Türk savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesi üzerine Türkiye'nin talep ettiği ve 2013'te sınıra konuşlandırılan Patriot hava savunma sisteminin 'hacklendiği' öne sürüldü. Alman medyasında yer alan haberde, saldırının ardından sistemin açıklanamayan komutlar uyguladığı belirtiliyor.