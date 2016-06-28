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maradona'dan messi'ye 'dön' çağrısı!

MARADONA'DAN MESSİ'YE 'DÖN' ÇAĞRISI!

Arjantinli eski yıldız futbolcu Maradona, "Messi milli takımda kalmalı. Takımını dünya şampiyonu yapmak için Rusya'ya gitmeli" dedi.

Tarih : 28 Haziran 2016, 11:32
Puan Ver : Maradona'dan Messi'ye 'dön' Çağrısı!(7/10)6


Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, milli takımı bıraktığını açıklayan kaptan Lionel Messi'ye geri dönmesi konusunda çağrıda bulundu.



Ülkesinin La Nacion gazetesine konuşan Maradona, penaltı atışları sonunda Şili'ye 4-2 kaybettikleri 2016 Copa America finali sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Messi'nin kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.



Barcelonalı yıldızın Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da milli takımda forma giymesi gerektiğini vurgulayan Maradona, "Messi milli takımda kalmalı. Takımını dünya şampiyonu yapmak için Rusya'ya gitmeli" diye görüş bildirdi.



Messi'nin Arjantin için çok önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Maradona, "Takımı ileriye taşıyacak arkadaşlarına daha çok güvenmeli ve takımdan ayrılması gerektiğini söyleyenlere kulaklarını tıkamalı. Onun milli takımı bırakmasını isteyenler, Arjantin futbolunun nasıl bir felaket içine girdiğini göremeyenler" ifadelerini kullandı.



Son dönemde yolsuzluk soruşturması geçiren Arjantin Futbol Federasyonu yönetimine FIFA tarafından geçici olarak el konulmasını ve Messi'nin Copa America final maçı öncesi havalimanında uçağın kalkış saatini uzun süre beklemesi nedeniyle federasyona yaptığı eleştirileri hatırlatan Maradona, "Arjantin futbolunun başına gelenlere çok üzülüyorum ve kızıyorum. Dibe vurduk" şeklinde görüş belirtti.



Arjantin formasını 113 kez giyen ve 55 golle milli takım tarihinin en skoreri olan Messi, 13 yaşında altyapısına girdiğinden bu yana oynadığı Barcelona Kulübü ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 La Liga, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 İspanya Kral Kupası ve 6 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu kazanmasına rağmen Arjantin A Milli Takımı ile çıktığı 4 finalden de eli boş dönmüştü








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