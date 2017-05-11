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maradona kulübede 10 numara olamıyor

MARADONA KULÜBEDE 10 NUMARA OLAMIYOR

Arjantin Milli Takımı ve İtalyan kulübü Napoli'deki performansıyla adını tüm dünyaya duyuran eski futbolcu Maradona, aynı başarıyı teknik direktörlükte gösteremedi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:21
Puan Ver : Maradona Kulübede 10 Numara Olamıyor(9/10)10


Arjantin Milli Takımı ve İtalyan kulübü Napoli'deki performansıyla adını tüm dünyaya duyuran eski futbolcu Maradona, aynı başarıyı teknik direktörlükte gösteremedi. Ülkesinin Textil Mandiyu ve Racing, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Vasl kulüplerinin yanı sıra Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran Maradona, hiçbir takımda 2 yıldan fazla görev yapamadı.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 2. Ligi takımlarından El-Fujairah'ı çalıştıracak futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın teknik direktörlük hayatı, aktif kariyerinin aksine pek de başarılı geçmedi.



Tarihin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Arjantinli Diego Armando Maradona, kupalarla dolu bir kariyerden sonra başladıkları teknik direktörlükte hayal kırıklığı yaşatan isimler arasında belki de en başta yer alıyor.



Tekniği ve top sürüşüyle diğer oyunculardan ayrılan, peş peşe attığı çalımların ardından kaydettiği gollerle hafızalara kazınan Maradona, teknik direktörlük konusunda hayal kırıklığı yaşattı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Maradona  Kulübede  10  Numara  Olamıyor    haber

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