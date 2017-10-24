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Mao'dan sonra Çin'de bir ilk! ABD'ye kafa tutan lider, tarihe geçti

MAO'DAN SONRA ÇİN'DE BİR İLK! ABD'YE KAFA TUTAN LİDER, TARİHE GEÇTİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ismi, "Şi Cinping düşüncesi" ifadeleriyle parti tüzüğüne geçti. Şi, Mao'dan sonra görevdeyken ismini parti tüzüğüne yazdıran ilk Çinli lider oldu.

Tarih : 24 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Mao'dan Sonra Çin'de Bir İlk! Abd'ye Kafa Tutan Lider, Tarihe Geçti(7/10)3

19. Ulusal Kongresini yapan Çin Komünist Partisi, parti lideri ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ismini, 'Şi Cinping düşüncesi' ifadeleriyle parti tüzüğüne ekledi. Yeni parti üst yönetiminin belirleneceği kongrede gücünü artıran Şi Cinping, isminin parti tüzüğüne girmesiyle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong ile benzer bir konuma yükseldi.

Parti tüzüğünde yapılan ve oy birliğiyle kabul edilen değişiklik, 'Yeni Dönemde Çin Tipi Sosyalizm üzerine Şi Cinping düşüncesi' başlığını taşıyor.

PARTİ TÜZÜĞÜNE GİRDİ

Çin'de 2012 yılından bu yana görevde olan Başkan Şi'nin düşüncesinin parti tüzüğüne girmesi, oldukça güçlü bir lider konumu çizen Şi'nin gücünün en önemli göstergelerinden biri olarak gösteriliyor. Daha önce benzer şekilde 'Mao Zedong Düşüncesi' ve 'Deng Şiaoping Teorisi' teorisi Çin Komünist Partisi'nin tüzüğünde yer almıştı.

GÖREVDEYKEN İSMİNİ VEREN İLK LİDER

Şi Cinping, parti tüzüğüne giren bir politikaya görevdeyken ismini veren ilk lider oldu. Zira Deng Şiaoping'in ismi ölümünden sonra parti tüzüğüne eklenmişti. Önceki Çin devlet başkanları Jiang Zemin ve Hu Jintao da parti tüzüğüne fikirsel katkılarda bulunmuş ancak bu liderlerin isimleri tüzükte geçmemişti. 5 senede bir toplanan ÇKP Ulusal Kongresi öncesinde geçtiğimiz yıl parti tarafından Şi Cinping'e 'öz lider' ünvanının verilmesi, Şi'nin gücünü arttırdığının en önemli işaretlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

20 YIL DAHA İKTİDARDA

2012 yılında göreve gelen Şi Cinping'in 10 yıl iktidarda kalması bekleniyor. Babası da bir siyasetçi olan ve Mao'nun 'kültür devrimi' sırasında ceza alan Şi'nin çocukluğunun 7 yılını kırsaldaki mağara evlerde geçirmek zorunda kaldığı biliniyor.

KIZI HARVARD'DA FARKLI BİR İSİMLE EĞİTİM GÖRÜYOR

Eşi Çin'de çok tanınan ve sevilen bir şarkıcı olan Şi Cinping'in kızının ise Harvard'da farklı bir isimle eğitim gördüğü belirtiliyor.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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