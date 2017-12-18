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ManU, West Bromwich'i 2 golle geçti

MANU, WEST BROMWİCH'İ 2 GOLLE GEÇTİ

İngiltere Liginde zirve mücadelesi veren Manchester United, deplasmanda West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup etti.

Tarih : 18 Aralık 2017, 08:30
Puan Ver : Manu, West Bromwich'i 2 Golle Geçti(6/10)2

İngiltere'de ligin 18. haftasında West Bromwich Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 27. dakikada Romelu Lukaku ve 35. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

BARRY'NİN ATTIĞI GOL YETMEDİ

İkinci yarıda ev sahibi West Bromwich Albion 77. dakikada Gareth Barry'nin attığı golle farkı bire indirse de Manchester United müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Manchester United puanını 41'e çıkardı ve lider Mancester City'nin 11 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. West Bromwich Albion ise 14 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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