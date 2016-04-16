MANSUR YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
CHP'nin 2014 yılındaki yerel seçimde Ankara Büyükşehir belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa etti.
MHP kökenli siyasetçi olan Mansur Yavaş, 2014 yılı Mart ayındaki yerel seçimde, CHP tarafından Melih Gökçek'e karşı Ankara Büyükşehir belediye Başkanlığı'na aday gösterilmişti. Seyahati nedeniyle şu anda Danimarka'da bulunan Yavaş, twitter üzerinden açıklama yaptı.
Yavaş'ın, MHP'de genel başkan adaylığı açıklayıp olağanüstü kurultay girişiminde bulunan Meral Akşener ile birlikte hareket edeceği iddia ediliyordu. Yavaş, twitter hesabında şunları yazdı:
"Açıklamamdır. Bugün basında CHP den istifa ettiğim yolunda haberler çıkmıştır. Ve bu istifa MHP kongresi ilişkilendirilmektedir. Adaylık süreci bittikten sonra karşılıklı nezaket içerisinde siyasete ara vermiştim. Bu yeni bir durum değildir..."
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