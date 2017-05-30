Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Bade Noğay'ın kapısını spreyle boyayıp "Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Zeynep Sağdaş...



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Bade Noğay'ın kapısını spreyle boyayıp "Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Zeynep Sağdaş, 6 bin 740 TL para cezasına çarptırılmıştı. Sağdaş'ın itirazı sonrası uzlaşma kapsamına giren suç için, mahkeme yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.







SPREYLE KAPISINI BOYADI



İstanbul Bebek'te aynı apartmanda altlı üstlü oturan manken-sunucu Bade Noğay ile şarkıcı Zeynep Sağdaş, gürültü nedeniyle sürekli tartışıyordu. İki yıl önce şarkıcı Sağdaş, spreyle Noğay'ın kapısını boyayınca, manken ve şarkıcı arasındaki tartışma büyüdü. Sağdaş nişanlısıyla tartışınca gürültüden rahatsız olan Noğay, polise haber verdi. Kapısında polisleri gören Sağdaş, Noğay'a "Benimle neden uğraşıyorsun? Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dedi.







kaynak:milliyet