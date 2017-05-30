MANKEN İLE ŞARKICININ DAVASINDA İKİNCİ RAUNT!
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Bade Noğay'ın kapısını spreyle boyayıp "Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Zeynep Sağdaş...
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Bade Noğay'ın kapısını spreyle boyayıp "Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Zeynep Sağdaş, 6 bin 740 TL para cezasına çarptırılmıştı. Sağdaş'ın itirazı sonrası uzlaşma kapsamına giren suç için, mahkeme yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.
SPREYLE KAPISINI BOYADI
İstanbul Bebek'te aynı apartmanda altlı üstlü oturan manken-sunucu Bade Noğay ile şarkıcı Zeynep Sağdaş, gürültü nedeniyle sürekli tartışıyordu. İki yıl önce şarkıcı Sağdaş, spreyle Noğay'ın kapısını boyayınca, manken ve şarkıcı arasındaki tartışma büyüdü. Sağdaş nişanlısıyla tartışınca gürültüden rahatsız olan Noğay, polise haber verdi. Kapısında polisleri gören Sağdaş, Noğay'a "Benimle neden uğraşıyorsun? Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dedi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar