Şenol Güneş: Bizim İçin Üzüntü Verici
Rıdvan Dilmen: Allah-U Ekber Ne Oluyor Arkadaşlar
Bursa'da Atılan Yabancı Maddeler Nedeniyle Oyun Durdu
Tff, Galatasaray'ı Pfdk'ya Sevk Etti
Beşiktaş Deplasmanda Bursaspor'la 2-2 Berabere Kaldı
Bursaspor Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Verdi
Real Sociedad, Atletic Bilbao'ya Transfer Olan Martinez'in Formasını Bedava Geri Alıyor
Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat, Transfer Edilen Oyuncuyu Tanımadı
Manisaspor Evinde Konuk Ettiği Gaziantepspor'u 3-1 Mağlup Etti
Tff, Amedspor'dan Ayrıldığını İddia Eden Deniz Naki'yi Yalanladı
O Anlar Kamerada! Kızları Taciz Edilen Baba, Mahkemede Sapık Doktora Saldırdı
Ertuğrul Sağlam, İran'daki İlk Galibiyetini Aldı
Süper Ligde Beşiktaş Deplasmanda Bursaspor İle Karşılaşacak
Yıldız Futbolcu Emre Can, İtalyan Devi Juventus'a Transfer Oluyor
Galatasaray Başkanı Cengiz Silahlı Saldırıda Ölen Taraftarın Tabutunu Omuzladı
Konyaspor, Volkan Şen İçin İmza Töreni Düzenledi
Airbus'un Uçan Taksisi Vahana İlk Test Uçuşunu Yaptı
İngiltere'de Olay Yaratan Gol Sevincine Soruşturma Açıldı
Ahmet Kural, Sıla'ya Tokat Attığı İddiasına Ateş Püskürdü
Donald Trump'a Kukla Diyen Maradona'ya Abd Vize Vermedi

Manisaspor Evinde Konuk Ettiği Gaziantepspor'u 3-1 Mağlup Etti

MANİSASPOR EVİNDE KONUK ETTİĞİ GAZİANTEPSPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİ

Spor Toto 1'inci Ligde Manisaspor sahasında konuk ettiği Gaizantepspor'u 3-1 Mağlup Etti.

Tarih : 02 Şubat 2018, 20:40
Puan Ver : Manisaspor Evinde Konuk Ettiği Gaziantepspor'u 3-1 Mağlup Etti(7/10)3

Spor Toto 1'inci Ligde ara transfer döneminde kadrosundaki 10 futbolcuyu kaybeden düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor, genç kadrosuyla son sıraya demir atan Gaziantepspor'u rahat yendi ve moral tazeledi: 3-1.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 4'üncü ve 30'uncu dakikalarda takımdan ayrılmaktan son hafta vazgeçen Perovic ile 6'ncı dakikada Asım attı. Konuk ekibin tek golü 51'inci dakikada Mustafa Emirhan'dan geldi. Bu sezon borçları nedeniyle toplam 9 puanı silinen siyah-beyazlı ekip, bu skorla 14 puana ulaşsa da düşme hattından çıkamadı. Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada kaldı. Maç başlamadan önce her iki takım Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için, "Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız" pankartıyla sahaya çıktı. Ardından her iki takım birlikte tribündeki taraftarları alkışlayarak selamladı. Tarzan'da Hüseyin Tok, bu maçta da kadroya giremedi.

PERDEYİ PEROVIC AÇTI

4'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Manisaspor atağında Timur'un ceza sahası dışından verdiği pasla buluşan Perovic'in kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

SELÇUK FARKI 2'YE ÇIKARDI

6'ncı dakikada fark 2'ye çıktı. Manisasporlu Mikic'in ortasında Gaziantepspor defasından seken topa Asım uzak mesafeden gelişine vurarak kaleci Selçuk'u avladı: 2-0.

20'nci dakikada Manisaspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Timur'un ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Perovic'in kafa vuruşu az farkla sağ direkten auta çıktı.

22'nci dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Erdal'ın ara pasında Harun kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Göktuğ gole geçit vermedi.

PEROVIC YENİDEN SAHNEDE

30'uncu dakikada Manisa bir kez daha golü buldu. Uğur'un ortasında kale önünde topla buluşan Perovic topu ağlara göndererek takımını üçüncü golünü attı: 3-0.

GAZİANTEPSPOR'UN TEK GOLÜ MUSTAFA EMİRHAN'DAN GELDİ

51'inci dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Manisaspor ceza sahası içerisinde oluşan karanbolü fırsat bilen Mustafa Emirhan'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 3-1.

90'ıncı dakikada Manisaspor atağında Mikic'in verdiği pasla buluşan Sebaihi'nin kaleye çektiği sert şut sol direkten az farkla auta çıktı.

Maç 3-1 sonuçlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manisaspor  Evinde  Konuk  Ettiği  Gaziantepspor  U  3-1  Mağlup  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER