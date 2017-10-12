MANİSALI BALIKÇILAR BARAJ GÖLÜNDE 2 METRELİK YAYIN BALIĞI YAKALADI
Manisa'da balıkçılar Demirköprü Baraj Gölünde 2 metre uzunluğunda 128 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.
Manisda'nın Salihli ilçesi Demirköprü Baraj Gölü'nde balıkçılar tarafından yakalanan 2 metre 50 santim boyunda yayın balığı ilgi odağı oldu.
"SON YILLARDA YAKALADIĞIM EN BÜYÜK BALIK"
Salihli ilçesi Demirköprü Baraj Gölü'nde balıkçı Cemil Demir tarafından ağ atma yönetimi ile yakalanan 128 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, bir balıkçıda satışa çıkarıldı. İşyeri sahibi İbrahim Hemitli, baraj gölünde 100 kilogram civarında çok sayıda balık yakalandığını ancak bu balığın, son yıllarda yakalanan en büyük balık olduğunu söyledi."EPEY İLGİ ODAĞI OLDU"
"Baraj gölünde ağ atma yöntemi ile yakalanan dev balığı kilogram hesabı satışa çıkarttık." diyen Hemitli, "İşyerimizin önünde sergilediğimiz balık, dev boyutuyla epey ilgi odağı oldu. Balığı gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekiyor. Baraj gölünde 200 kilogram ve daha üstü yayın balıkları da mevcut ancak bu balıkları ağırlıkları nedeniyle yakalamak kolay değil. Yayın balığı da lezzeti itibariyle tercih edilen bir tür." ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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