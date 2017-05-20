

Edinilen bilgiye göre olay Saat: 22.30 sıralarında Eski Selendi yolu üzeri Asri Mezarlık civarında meydana geldi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eski Selendi yolu üzerinde yol kenarında yatan bir erkek şahıs ihbarını aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekipleri, yerde yatan erkek şahsı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.







Alaşehir'den gelen olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Boğazı kesilerek öldürülen şahsın Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşlerinde elektrikçi olarak çalışan Ali S. adlı şahsın olduğu anlaşıldı. Boğazı kesilen şahsın aracı olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulundu. İlk incelemede şahıs ile bir boğuşma yaşandığı şahsın aracında bulunan kanizlerinden anlaşıldı. Boğazı kesilen Ali S.'nin cansız bedeni aracından yaklaşık 50 metre kadar uzaklıkta bulundu.







Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







kaynak:milliyet