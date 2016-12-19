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MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI


MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Tarih : 19 Aralık 2016, 10:31
Puan Ver : Manisa'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı(8/10)6


Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez ile ilçelerde operasyon düzenledi.



Operasyonda, HDP Şehzadeler, Alaşehir, Akhisar, Gölmarmara, Sarıgöl ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 zanlı "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alındı.



Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



 



kaynak:yenişafak








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