

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün PKK/KCK terör örgütünün Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) yapılanmasına yönelik Şehzadeler, Yunusemre ve Turgutlu İlçeleri'nde belirlenen adresle eş zamanlı operasyon yaptı. PKK terör örgütünün propagandasını yapan, kanunsuz gösterilere katılan 1'i çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 11 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.K., H.A., A.B., S.Ş., F.Ö., T.Ö., H.D., S.G., E.D., O.Z. ve F.G. bugün sabah saat 05.30 sıralarında Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İki grup halinde getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.