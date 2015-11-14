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MANİSA'DA 'PARALEL DEVLET YAPILANMASI' ŞÜPHELİLERİNDEN 3'Ü TUTUKLANDI


MANİSA'DA 'PARALEL DEVLET YAPILANMASI' ŞÜPHELİLERİNDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Tarih : 14 Kasım 2015, 09:36
Puan Ver : Manisa'da 'paralel Devlet Yapılanması' Şüphelilerinden 3'ü Tutuklandı(7/10)6


MANİSA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'paralel devlet yapılanması içerisinde olduğu' iddiasıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanırken, 19'u serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 23 şüpheliden 41 yaşındaki Leman Sema Yerkazanoğlu, savcılık talimatıyla serbest kalırken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü gece geç saatlerde tutuklandı, 12'si adli kontrol koşuluyla olmak üzere 19 kişi serbest bırakıldı.

Şüpheli yakınları mahkeme sonucunu adliye bahçesinde beklerken, duruşmayı CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP eski Milletvekili ve eski Baro Başkanı Zeynel Balkız da izledi. Manisa Baro Başkanı Avukat Ali Arslan duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, Recep Kumcular, Mehmet Kaya ve Yüksel Arslan'ın tutuklandığını, Mustafa Denktaş, Veysel İndi, Tuğba Armağan Ağsu, Sultan Akkuş, Ramiz Üreyen, Tuğba Zeybek ve Emine Hacıoğlu'nun serset kaldıklarını, Şemsettin Ayyıldız, Özer Yerkazanoğlu, Muhittin Çalımcı, Mesut Yıldırım, Menderes Hırcıner, Mehmet Erdoğan, Hüseyin Çambel, Hasan Gürhan Onat, Ömer Yerkazanoğlu, Feramus Uygur, Faruk Aydın ve Fahrettin Er'in adli kontrol altında serbest kaldıklarını ifade etti. Duruşma sonrası serbest kalanlar sevinçlerini ailelerine sarılarak yaşadı.

Mahkeme kararıyla serbest bırakılanlardan Emine Hacıoğlu, "Adalet yerini buldu. Çok zor günler geçirdik. Hiç hak etmediğimiz günler geçirdik. Hepimizin bir arada olması en büyük tesellimiz oldu. Emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldular mutluyuz" dedi. Serbest kalan Avukat Hasan Gürhan Onat da, suçsuz olduğuna inandıkları 3 arkadaşlarının tutuklandığını ifade ederken, "İnşallah tez zamanda onlar da kurtulur. Çok zor bir süreçten geçtik" dedi.

Serbest bırakılan Avukat Menderes Hırçıner ise "Manisa Barosu'na ve tüm avukat arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Süreç boyunca yanımızda oldular. Suçsuz olduğuna inandığımız üç arkadaşımızı geride bıraktık. Onların da suçları yok. Türkiye'de hukuk sisteminin geldiği noktada bunlar yaşanıyor. Hepimize gelmiş geçmiş olsun" diye konuştu.








Etiketler: Manisa  Da    Paralel  Devlet  Yapılanması    Şüphelilerinden  3  Ü  Tutuklandı  
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