MANİSA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Manisa'da otomobille çarpışan motosikletteki biri 50 diğeri 60 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesindedün saat 20.30 sıralarında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Arı (50) ile arkasında oturan Recep Önemli (60) hayatını kaybetti.
MOTOSİKLET İLE ÇARPIŞTI
İzmir'den İstanbul yönüne giden Göksel Avcı yönetimindeki otomobil ile aynı yöne giden İsmail Arı yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü İsmail Arı (50) ile beraberindeki Recep Önemli hayatını kaybetti.
OTOPSİ YAPILACAK
Arı ve Önemli'nin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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