

Manisa'da trafik kazası meydana geldi ve kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Kaza, işçi minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesiyle meydana geldi. İşte Manisa haberleri...



Kaza, Gökeyüp Mahallesi yakınlarında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan 46 yaşındaki Kamuran Çelik yönetimindeki 45 BA 425 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan işçilerden 85 yaşındaki Ayşe Akyol öldü, 14 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale ardından yaralıları ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Kamuran Çelik, Selma Erkul, Gönül Aydın ve Elif Demirkul'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.







kaynak:yenişafak