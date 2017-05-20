MANİSA'DA KORKUTAN DEPREMLER
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde merkez üssü kırsaldaki Soğukyurt ve Kozluca mahalleleri olan 4 ayrı deprem meydana geldi. En büyüğü 3.4 olan depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde merkez üssü Soğukyurt ve Kozluca Mahalleleri olan 4 ayrı deprem meydana geldi. Depremlerin ardından 30'dan fazla da artçı sarsıntı meydana geldiği öğrenildi. AFAD'tan edinilen bilgilere göre Merkez üssü Soğukyurt Mahallesi olan depremler saat 10.28'de 3.3 şiddetinde ve yerin 9 kilometre derinliğinde, saat 10.56'da 2.5 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde, 11.04'te 3.4 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde, merkez üssü Kozluca Mahallesi olan saat 10.34'te 2.3 büyüklüğünde ve yerin 21 kilometre derinliğinde 4 ayrı deprem meydana geldi. Depremler Soğukyurt ve Kozluca mahallelerinde kısa süreli panik yaşanmasına neden olurken depremlerde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yaşanan depremler komşu mahalleler olan Azıtepe, Osmaniye, Kestanederesi, Şahyar, Kurudere, Alkan, Piyadeler gibi mahaller ve Alaşehir merkezde de hissedildi.
kaynak:haberler
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