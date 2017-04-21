

Merkez üssü kentin doğusunda yer alan Selendi ilçesi olan sarsıntı, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, Uşak, Bilecik, Denizli, Çanakkale, Kütahya, Sakarya ve Afyonkarahisar'da da hissedildi. Manisa'da iki gün önce de 4.2 büyüklüğünde deprem olmuştu.







AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen, depremde şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durum olmadığını söyledi.