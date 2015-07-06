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MANİSA'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 15 ÖLÜ


MANİSA'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 15 ÖLÜ
Tarih : 06 Temmuz 2015, 09:23
Puan Ver : Manisa'da Katliam Gibi Kaza: 15 Ölü(7/10)8


Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tarım işçilerini taşıyan açık kasa kamyonete TIR'ın çarpması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve plakası henüz belirlenemeyen açık kasa kamyonet, Hacıveliler Mahallesi mevkisinde, 09 DZ 344 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

 







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