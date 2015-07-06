

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tarım işçilerini taşıyan açık kasa kamyonete TIR'ın çarpması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve plakası henüz belirlenemeyen açık kasa kamyonet, Hacıveliler Mahallesi mevkisinde, 09 DZ 344 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.



