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MANİSA'DA İŞÇİLERİN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ


MANİSA'DA İŞÇİLERİN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ
Tarih : 27 Haziran 2015, 17:48
Puan Ver : Manisa'da İşçilerin Üzerine Yıldırım Düştü: 1 Ölü(10/10)9


Turgutlu ilçesinde üzüm bağında çalışmaya giden işçilerin üzerine yıldırım düştü, olayda 1 işçi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Çepnidere Mahallesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Halilbeyli Mahallesindeki üzüm bağına çalışmaya giden işçiler birden yağışın başlaması nedeniyle geri döndükleri sırada üzerlerine yıldırım düştü.



Yıldırım isabet eden işçilerden İsmail Yıldırım ağır yaralandı.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Hastaneye gelen Yıldırım'ın yakınları, sinir krizleri geçirdi.








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