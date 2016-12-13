

PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve faaliyetleri organize ettikleri tespit edilen, aralarında HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş ve HDP Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir Murg'un da bulunduğu 4 şahsın gözaltına alınmasının ardından HDP il binasında polis araması başladı.



ÖRGÜTE AİT BELGE ARANIYOR







Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen PKK/KCK operasyonları kapsamında HDP il binasında örgüte ait bilgi ve belge aranıyor.







Öte yandan, HDP il binası yakınlarına tedbir amaçlı TOMA ve çevik kuvvet ekipleri hazır bekletiliyor.











kaynak:ensonhaber.