MANİSA'DA FETÖ OPERASYONU: 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Manisa merkezli 9 ilde dün sabah gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)-Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda aralarında polis ve öğretmenlerin bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sabahın erken saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün sabah saatlerinde FETÖ ve Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Manisa merkezli operasyon Aydın, Erzurum, Ankara, Balıkesir, Denizli, Malatya, Van ve Amasya'da da eş zamanlı düzenlendi. Aralarında Polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 21 şüphelinin "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne finans sağlamak" gibi suçlardan gözaltına alındı. Şüpheliler M.K., Ş.U., M.D., S.S., S.K., N.K., Ş.S., U.D., İ.B., M.V., M.R.Ş., C.Y., M.S., R.K., C.T., R.Ö., M.M., A.Y., Ö.G., Ü.Ö. ve H.E. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere sabahın erken saatlerinde Manisa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere yeniden Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Şüphelilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
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