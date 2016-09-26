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MANİSA'DA FECİ KAZA: 31 YARALI


MANİSA'DA FECİ KAZA: 31 YARALI
Tarih : 26 Eylül 2016, 08:59
Puan Ver : Manisa'da Feci Kaza: 31 Yaralı(0/10)


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9'u ağır 31 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Uluderbent Mahallesi'nden üzüm işçilerini alan Ali Yıldız (39) yönetimindeki 45 J 4822 plakalı midibüs, Sarıgöl-Alaşehir yol kavşağında Alaşehir istikametinden gelen Mehmet Akbulut (50) yönetimindeki 45 ZK 472 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile devrilen midibüs içerisinde bulunan 29 üzüm işçisi, 112 sağlık ekiplerince Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 9'unun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.








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