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MANİSA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ !


MANİSA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ !
Tarih : 28 Mayıs 2017, 10:44
Puan Ver : Manisa'da Deprem Meydana Geldi !(5/10)2


 Manisa beşik gibi. Kentte dün akşam saatlerinde meydana gelne 5.1'lik depremin ardından artçılar sürüyor Kentte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre,5.1'lik depremin meydana geldiği bölgede Sabah 07:30'a kadar 120 artçı sarsıntı meydana geldi.



ÜST ÜSTE 9 DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ



5.1'lik depremin meydana geldiği bölgede 18.53 - 19.28 saatleri arasında büyüklükleri 1.4 ile 3.3 arasında değişen 9 deprem daha meydana geldi. Depremin en şiddetli hissedildiği Manisa ve İzmir illerinde halk panikle sokağa çıktı. İlk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



 



 



 



 



kaynak:haberler








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