MANİSA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ !
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarna dayanarak depremin saat 08.32'de kaydedildiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan sarsıntıyı hissedenler kısa süreli paniğe kapıldı. Deprem ilk tespitlere göre hasara yol açmadı.
kaynak:milliyet
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