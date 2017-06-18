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MANİSA'DA 731 ASKER ZEHİRLENDİ!


MANİSA'DA 731 ASKER ZEHİRLENDİ!
Tarih : 18 Haziran 2017, 12:17
Puan Ver : Manisa'da 731 Asker Zehirlendi!(10/10)10


Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeği sonrası rahatsızlanan yüzlerce asker kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.



Olay sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yemekten 590 askerin etkilendiğini, 372 askerin ise hastanelere sevk edildiğini belirtti. Işık hayati tehlikesi bulunan asker olmadığını söyledi ve kışlaya yemek sağlayan şirketin sözleşmesinin fesih edildiğini belirtti.



Öte yandan polis ekipleri geç saatlerde yemek şirketinin 21 çalışanını gözaltına aldı. Manisa'da önceki gece de 69 asker rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kentteki Batı Kışla'da 23 Mayıs'ta yaşanan zehirlenme olayında ise 1 asker hayatını kaybetmişti. Bakan Işık o olayla ilgili "Sağlık Bakanlığımızın ve askeri birimlerimizin yaptığı analiz sonuçlarında salmonelle bakterisini çıktığı tespit edildi" dedi. İlerleyen saatlerde ise savcılığın yaptığı açıklamaya göre 731 askerin yemekten etkilendiği ortaya çıktı.



 



 



 



kaynak:haberler








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