Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

MANİSA'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Manisa'nın merkez Şehzadeler İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:49
Puan Ver : Manisa'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem(9/10)8


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi, saat 08.25'te meydana gelen depremin merkez üssünü Şehzadeler İlçesi olarak açıkladı. Yerin 6.93 kilometre altında meydana geldiği açıklanan deprem, Manisa ve çevre ilçelerden hafif şekilde hissedilirken herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Manisa  Da  35  Büyüklüğünde  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER