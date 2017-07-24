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Manisa'da 3 Bin 500 Yıllık Tahıl Ambarları Bulundu

MANİSA'DA 3 BİN 500 YILLIK TAHIL AMBARLARI BULUNDU

Ege'nin en büyük Geç Tunç Çağı yerleşimi olan Gölmarmara havzasında 3 bin 500 yıllık tahıl ambarı bulundu. Bölgede zamanında, Truva'dan 4 kat daha büyük bir yerleşimin bulunduğu tahmin ediliyor.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Manisa'da 3 Bin 500 Yıllık Tahıl Ambarları Bulundu(10/10)6

Manisa'nın Gölmarmara havzasındaki Kaymakçı mevkisinde 2014 yılından bu yana devam eden kazılarda Geç Tunç Çağı'nda kullanıldığı tespit edilen tahıl ambarları bulundu.

KAZI 2014'TEN BU YANA SÜRÜYOR

Ege Bölgesi'nin bilinen en büyük Geç Tunç Çağı yerleşimi olan Manisa Gölmarmara havzasında Lidyalıların atalarının yaşadığı tahmin edilen kale ve evlerden oluşan Kaymakçı'da 2014'ten bu yana devam eden kazı, tarımsal verimiliğiyle bilinen bölgenin tarihine ışık tutuyor.

8 HEKTARLIK ALANDAKİ KAZIDA HEYECAN VERİCİ SONUÇLAR

ABD, Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden arkeologların oluşturduğu uluslararası ekip tarafından gerçekleştirilen kazının başkan yardımcılığını üstlenen Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy, 8 hektarlık alanda devam eden kazılarda heyecan verici sonuçlar alındığını dile getirdi.

"BU KADAR ÇOK SAYIDA TAHIL AMBARI BULMAYI BEKLEMİYORDUK"

Yürütülen çalışmalarla insanların Geç Tunç Çağı'nda hangi koşullarda yaşadıklarını öğrenmek için kale ve evlerin duvarlarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirten Ünlüsoy şöyle konuştu:

"Bizim için buradaki kazı çalışmalarının en heyecan verici sonuçlardan bir tanesi evlerin, binaların ve caddelerin yanı sıra çok sayıda bulunan yuvarlak biçimdeki tahıl ambarları oldu. Bu kadar çok sayıda tahıl ambarı bulmayı beklemiyorduk. Normalde bu tür yerleşim alanlarında tahıl ambarları bulursunuz. Çünkü günümüzde dahi Anadolu'nun birçok köyünde benzer ambarlar yapılıyor. Fakat Kaymakçı'daki tahıl ambarlarının büyüklüğü, boyutları ve sayıları oldukça fazla. Tahıl ambarlarından elde edilen tohumlar ne tür tarımsal faaliyetlerde bulundukları hakkında bilgi veriyor. Bu ambarlar o dönemin ekonomik koşulları hatta siyasi düzeni hakkında da bize bilgiler sunacak."

BÖLGENİN TRUVA'DAN 4 KAT DAHA BÜYÜK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan kazılarda tespit edilen 16 tahıl ambarından çıkan bulguların bölgenin tarımsal geçmişini de ortaya koyduğunu dile getiren Ünlüsoy, arkeobotanik çalışmalarıyla Geç Tunç Çağı'nda tarım yöntemleri, bitki ve hayvan türleri, doğal çevre ve insanların beslenme biçimlerine ilişkin sonuçlara ulaşmayı umduklarını aktardı. MÖ. 2000'li yıllarda Hitit İmparatorluğu kaynaklarında "Seha Nehri Ülkesi" olarak adı geçen bölgede, Truva'dan 4 kat daha büyük bir yerleşimin bulunduğu tahmin ediliyor.

3 BİN 500 YILLIK ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Ünlüsoy, "Bu bölge, Türkiye'nin en önemli tarım alanlarından bir tanesi. Buradaki tarımsal faaliyetlerin geçmişini, ne zaman başladığını günümüze kadar nasıl süreç içinde geldiğini anlamak istiyoruz. Ambarların içinde yapılan kazılarda 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen buğday, arpa ve üzüm tohumları bulundu. Bu tohumlar üzerinde de araştırmalar devam ediyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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