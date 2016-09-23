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manisa ve izmir'de deprem mi oldu

MANİSA VE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU

Uzun zamandır Ege bölgesini sallayan depremler durmadı. Can kaybının yaşanmadığı ve uzun zamandır devam eden sallantılar halkı endişelendirdi. Son dakika depremi ise Manisa'dan geldi.

Tarih : 23 Eylül 2016, 11:02
Puan Ver : Manisa Ve İzmir'de Deprem Mi Oldu(0/10)


 Uzun zamandır Ege bölgesini sallayan depremler durmadı. Can kaybının yaşanmadığı ve uzun zamandır devam eden sallantılar halkı endişelendirdi. Son dakika depremi ise Manisa'dan geldi.



Manisa Akhisar'a bağlı Zeytinliova'da gerçekleşen 3.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadı. Ege bölgesinde son dönemlerde artan artçılar ise halkı panikletti. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.






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