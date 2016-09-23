MANİSA VE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU
Uzun zamandır Ege bölgesini sallayan depremler durmadı. Can kaybının yaşanmadığı ve uzun zamandır devam eden sallantılar halkı endişelendirdi. Son dakika depremi ise Manisa'dan geldi.
Uzun zamandır Ege bölgesini sallayan depremler durmadı. Can kaybının yaşanmadığı ve uzun zamandır devam eden sallantılar halkı endişelendirdi. Son dakika depremi ise Manisa'dan geldi.
Manisa Akhisar'a bağlı Zeytinliova'da gerçekleşen 3.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadı. Ege bölgesinde son dönemlerde artan artçılar ise halkı panikletti. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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