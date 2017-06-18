MANİSA VALİSİ: 7 ASKER TABURCU EDİLDİ
Manisa Valisi Hakan Güvençer, gıda zehirlenmesi geçiren askerlerle ilgili açıklama yaptı. Zehirlenme nedenini araştırıldığını vurgulayan Güvençer, 44 askerden 7'sinin taburcu edildiğini de belirtti.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki görülen gıda zehirlenmesi vakaları sonrası askerlerin yemek ihtiyacının Valilik koordinasyonunda Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte karşılandığını bildirdi.
Güvençer, kışladaki zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.
Halen hastanede bulunan 37 askerin durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Güvençer, zehirlenmenin nedeninin uzman ekiplerce araştırıldığını ifade etti.
kaynak:yenisafak
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