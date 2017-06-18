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manisa valisi: 7 asker taburcu edildi

MANİSA VALİSİ: 7 ASKER TABURCU EDİLDİ

Manisa Valisi Hakan Güvençer, gıda zehirlenmesi geçiren askerlerle ilgili açıklama yaptı. Zehirlenme nedenini araştırıldığını vurgulayan Güvençer, 44 askerden 7'sinin taburcu edildiğini de belirtti.

Tarih : 18 Haziran 2017, 17:22
Puan Ver : Manisa Valisi: 7 Asker Taburcu Edildi(6/10)3


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki görülen gıda zehirlenmesi vakaları sonrası askerlerin yemek ihtiyacının Valilik koordinasyonunda Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte karşılandığını bildirdi.



Güvençer, kışladaki zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.



Halen hastanede bulunan 37 askerin durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Güvençer, zehirlenmenin nedeninin uzman ekiplerce araştırıldığını ifade etti.



 



 



kaynak:yenisafak








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