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manisa mhp'de 2 istifa

MANİSA MHP'DE 2 İSTİFA

MHP'nin Manisa teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev alan Tamer Akkal ve Engin Kabadağ, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Tarih : 18 Nisan 2017, 13:29
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MHP'de geçen kongre sürecinde Meral Akşener'e verdikleri destekle bilinen Tamer Akkal ve Engin Kabadağ, partiden istifa edip, dilekçelerini Genel Merkez'e gönderdi. Tamer Akkal daha önce MHP'de merkez ilçe başkanlığı ve il başkanlığı, Engin Kabadağ ise merkez ilçe başkanlığı yapmış, ayrıca milletvekili adayı olmuştu.



 



kaynak:milliyet








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