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manila'da ölü sayısı 36'ya yükseldi

MANİLA'DA ÖLÜ SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Filipinler'in başkenti Manila'da önceki gece otel ve kumarhanelerin bulunduğu lüks tesisi basan ve ağır silahla etrafa ateş açan saldırganın intihar ettiği bildiriliyor.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:22
Puan Ver : Manila'da Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi(8/10)5


Yetkililer, olayla ilgili iki kişinin daha arandığını belirtiyor. Masaların alev almasıyla başlayan yangın nedeniyle hayatını kayberenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Kurbanların büyük bölümünün, zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

 



 



kaynak:milliyet








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