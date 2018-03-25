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Mangal yaparken yandı, kaldırıldığı hastanede doğum yaptı

MANGAL YAPARKEN YANDI, KALDIRILDIĞI HASTANEDE DOĞUM YAPTI

Adana'da mangal ateşinin üzerine sıçraması sonucu belden aşağısı yanan hamile kadın, tedavi gördüğü hastanede bebeğini dünyaya getirdi.

Tarih : 25 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Mangal Yaparken Yandı, Kaldırıldığı Hastanede Doğum Yaptı(10/10)6

Adana'da mangal ateşinin üzerine sıçraması sonucu belden aşağısı yanan hamile kadın, tedavi için sevk edildiği hastanede bir gün sonra bebeğini dünyaya getirdi.

MANGAL YAPARKEN YANAN KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE DOĞUM YAPTI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Alev Miçoğulları, hamileliğinin 38. haftasındayken iki çocuğu ve eşine mangal yapmak isterken kıyafetlerine sıçrayan ateş nedeniyle bir anda alevler içinde kaldı. Belden aşağısı yanan kadın, eşi tarafından kaldırıldığı Hatay'daki hastaneden Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezi sevk edildi. Burada doğum sancısı tutan Miçoğulları, normal doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan ve tedavisi süren kadın, hem bebeğiyle ilgileniyor hem de sağlığına kavuşmayı bekliyor.

EMİR ALİ İSMİNİ VERDİĞİ BEBEĞİNİ ANNESİNİN YARDIMIYLA EMZİRİYOR

Alev Miçoğulları, üzerine sıçrayan alevler nedeniyle sağ ve sol bacağının yandığını anlattı. Adana'da hastaneye geldikten bir gün sonra sancılandığını ve doğum yaptığını aktaran Miçoğulları, "Biraz karışık bir duygu oldu. İkimiz de iyiyiz daha da iyi olacağız. Emir Ali adını verdiğimiz oğlumu annemin yardımıyla kucağıma alıp emzirebiliyorum." diye konuştu. Miçoğullları, tek dileğinin bir an önce iyileşip diğer iki çocuğunun yanına dönmek olduğunu kaydetti.

"YATTIĞI SÜREDE DOĞUM YAPAN İLK HASTAMIZ OLDU"

Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Mete Demir, üç hafta önce hastalarının, belden aşağısı yüzde 15-20 oranında yanmış halde hastanelerine geldiğini söyledi. Hastayı hemen tedaviye aldıklarını dile getiren Demir, "Hastamız geldiğinde tam gününde 38 haftalık gebeydi. Gece yatışını yaptık, sabaha doğru sancıları başladı ve bebeğini dünyaya getirdi. Şu an genel durumu iyi, tedavinin sonuna geldik. Yattığı sürede doğum yapan ilk hastamız oldu." dedi. Demir, hastanın emzirmesi nedeniyle tedavide ilaç kullanamadıklarını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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