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Mandzukic'te Flaş Gelişme!
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mandzukic'te flaş gelişme!

MANDZUKİC'TE FLAŞ GELİŞME!

Beşiktaş'ın, Hırvat golcünün menajeriyle pazarlıklara başladığı ileri sürüldü. Juventus'a, siyah-beyazlı takıma gidebileceğini bildiren Mario Mandzukic'in yıllık 3.5 milyon euro ücret istediği ve transferin bonservise kaldığı savunuldu.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 12:32
Puan Ver : Mandzukic'te Flaş Gelişme!(9/10)11


Kadrosunu dünya çapında bir golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, en önemli hedeflerinden olan Mario Mandzukic transferinde ilerleme kaydetti. Siyah-beyazlıların, Juventus'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Hırvat yıldızın menajeriyle görüşmelere başladığı ifade edildi.

 

Yapılan pazarlıklarda Beşiktaş ile 30 yaşındaki Mandzukic arasında anlaşma sağlandığı, tecrübeli futbolcunun da Juventus yönetimine Beşiktaş'a gitmek konusundaki olumlu görüş ilettiği belirlendi. Kartal'ın, Mandzukic ile el sıkışmasının ardından gözler iki kulüp arasındaki bonservis pazarlığına çevrildi.



 



kaynak:fanatik








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