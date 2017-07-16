Juventus'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybettiği 4-1'lik maç öncesi soyunma odasında, Dani Alves ile Bonucci arasında büyük bir kavga yaşandığı ve iki futbolcunun takımdan gönderilmesinde bu olayın etkili olduğu ortaya çıktı.

İKİSİ DE SATILINCA TAKIM NORMALE DÖNDÜ

Soyunma odasında yaşanan kavganın detaylarını basınla paylaşan golcü oyuncu Mandzukic, iki oyuncunun satılmasının ardından takımın normale döndüğünü ve ortamın sakinleştiğini ifade etti.

Mandzukic'in Şampiyonlar Ligi finali öncesi soyunma odasında yaşanan olayı şöyle anlattı;

"DANİ ALVES APTAL GİBİ DAVRANIYORDU"

"Bonucci ve Dani her zaman tartışırdı. Final günün de ise en büyük kavga yaşandı. Dani maç önü ritüellerinden olan Radio Prty Gloove'u açtı ve biz de her zamanki gibi değiştirmesini istedik. Sesi arttırarak dinlemeye devam etti. Kulakları sağır edecek bir gürültü eşliğinde dans etti. Aptal gibi davranıyordu ve kendisini umursamamayı seçtik ancak Bonucci bizim gibi yapmadı."

"BONUCCİ, ALVES'İN BOĞAZINI SIKTI"

"Bonucci, Dani Alves'e üç saniye içinde müziği kapatmazsa bacaklarını kıracağını söyledi. Dani Alves'in finali kaybetmesi durumunda bile üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu vardı ancak Bonucci'nin bir tane bile yoktu Leo daha da ileri gitti ve Dani'nin boğazını sıkarak ona yumruk atacağını söyledi."

"ALLEGRİ AKILLICA KARAR ALDI"

"Olayı durduran ise Max Allegri oldu. Allegri, kavgayı kimin başlattığını umursamadı ve olayın durmasını istedi. Çok akıllıca bir karar almıştı. Leo ve Dani Alves'in gidişinin ardından takım içinde tekrar sakinlik oluştu. Şimdi tekrar odaklanabiliriz."

Kaynak: haberinburada