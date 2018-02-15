Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini, TRT Spor'a konuştu. İtalyan teknik adam Türkiye'de yeniden çalışabileceğini söyledi. Mancini ayrıca Galatasaray'dan neden tazminat almadığı konusuna da açıklık getirdi.

Mancini'nin öne çıkan açıklamaları:

"TÜRKLER VE İTALYANLAR ÇOK BENZER"

"Özellikle Türk insanlarının İtalyanlara çok benzediğini düşünüyorum. Türkiye'deyken insanların bana davranışları çok iyiydi, kendimi çok iyi hissediyordum."

"YABANCI SERBEST OLMALI"

"Rusya'da Türkiye'de dört sezon önce geçerli olan kural var. Biz son 2-3 yıla göre çok Rus oyuncu değiştirdik. Önemli Rus oyuncuları kaybettik. Şimdi genç ve yetenekli Rus futbolcuları kazanma vakti. Yabancı bence serbest olmalı."

"GÖNLÜM GALATASARAY'DAN YANA"

"Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bence her şeye açık. Galatasaray iyi bir takım. Şansları daha fazla. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de zirveye yakın. Beşiktaş'tan Medel'i tanıyorum, yakın dostum. Dört takım şampiyonluk mücadelesi verecektir. Gönlüm Galatasaray'dan yana."

"CENGİZ ÜNDER HAKKINDA İYİ KONUŞUYORLAR"

"Cengiz iyi futbolcu, genç ve gelişime açık. İtalya Ligi'nde oynamak çok kolay değil. Onun hakkında herkes iyi şeyler konuşuyor"

"TAZMİNAT ALMAM DOĞRU OLMAZDI"

"Taraftar beni seviyor; Türkiye Kupası'nı aldık, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde de iyi işler çıkarttık. Lig'de takımı 6.sıradan ikinciliğe taşıdık. Ben de Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Sadece Galatasaray taraftarı değil; Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı ile de sorunum olmadı. Galatasaray'da görevim bitmişti. Sayın Başkan Aysal çok beyefendi birisi ve artık çalışmayacağım için de tazminat almak doğru olmazdı."

"TÜRKİYE'DE YENİDEN ÇALIŞABİLİRİM"

"Neden olmasın? Bir gün olabilir. İhtimaller arasında. Hayatta ne olacağını söylemek güç."

"GALATASARAYLILAR ARDA'YA KIZGIN"

"Sanırım Galatasaray taraftarı Arda'ya kızgın. Benim için de Başakşehir'e transferi ilginç geldi ama Arda iyi bir adam, Türkiye'deki iyi futbolculardan biri."

"JUVENTUS MAÇINI UNUTAMIYORUM"

"İnanılmazdı... Hala arkadaşlarımla konuşuyoruz. Galatasaray-Juventus maçında inanılmaz bir atmosfer vardı."

"İTALYA'NIN TARİHİNDE BUNLAR YOK"

"Bizim için Dünya Kupası'na katılamayışımız inanılmazdı. Ben İtalya'nın Dünya Kupası'nın dışında kaldığını hiç hatırlamıyorum. Nedenini söylemek zor... Ama artık hep birlikte çalışmak kazım. Çünkü tarihimizde bunlar yok."

FİT KALMASININ SIRRI

"Fazla yemiyorum, koşuyorum ve çok çalışıyorum."

"RUSYA GÜZEL BİR ORGANİZASYON YAPACAK"

"Rusya'nın çok fantastik bir Dünya Kupası organizasyonu düzenleyeceğini düşünüyorum. Stadyum ve şartları çok iyi. Rusya da iyi bir takıma sahip. Kaliteli genç oyuncuları var."

Kaynak: haberinburada