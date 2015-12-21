

Inter Teknik Direktörü Roberto Mancini, Lazio karşısında aldıkları mağlubiyeti Felipe Melo'nun "aptalca" iki hareketine bağladı.







Milano ekibi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio karşısında sahadan 2-1 yenik ayrılırken, Melo, yaptırdığı bir penaltı ve Lucas Biglia'ya attığı 'uçan tekme'nin ardından gördüğü kırmızı kart ile geceye damgasını vurdu.







Mücadelenin ardından eski öğrencisine adeta ateş püsküren Mancini, "İlk yarıda iyi oynamayıp soyunma odasına geride gittik. İkinci yarıda golü bulup avantajı elimize geçirdik. Fakat sonra Felipe Melo iki tane aptalca hareket yaptı. Galiba yaptırdığı penaltıdan dolayı kendisine çok kızdı ve Biglia'ya o sert hareketi yaptı." sözlerini kullandı.