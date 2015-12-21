O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

mancini: melo iki tane aptalca hareket yaptı

MANCİNİ: MELO İKİ TANE APTALCA HAREKET YAPTI

İtalyan teknik adam, Melo'nun Lazio karşısında sebebiyet verdiği penaltı ve gördüğü kırmızı karttan dolayı çok sinirliydi

Tarih : 21 Aralık 2015, 09:42
Puan Ver : Mancini: Melo İki Tane Aptalca Hareket Yaptı(8/10)6


Inter Teknik Direktörü Roberto Mancini, Lazio karşısında aldıkları mağlubiyeti Felipe Melo'nun "aptalca" iki hareketine bağladı.



Milano ekibi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio karşısında sahadan 2-1 yenik ayrılırken, Melo, yaptırdığı bir penaltı ve Lucas Biglia'ya attığı 'uçan tekme'nin ardından gördüğü kırmızı kart ile geceye damgasını vurdu.



Mücadelenin ardından eski öğrencisine adeta ateş püsküren Mancini, "İlk yarıda iyi oynamayıp soyunma odasına geride gittik. İkinci yarıda golü bulup avantajı elimize geçirdik. Fakat sonra Felipe Melo iki tane aptalca hareket yaptı. Galiba yaptırdığı penaltıdan dolayı kendisine çok kızdı ve Biglia'ya o sert hareketi yaptı." sözlerini kullandı.








Etiketler: Mancini  Melo  İki  Tane  Aptalca  Hareket  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER