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Manchester United,şeytanın bacağını kırdı!

MANCHESTER UNİTED,ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI!

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United depaslamanda Everton'ı 2-0 mağlup etti 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Tarih : 01 Ocak 2018, 23:20
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İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Everton, Goodison Park'ta Manchester United'ı ağırladı. Son 3 maçında berabere kalan ve formsuz bir dönem yaşayan Manchester United, zorlu Everton deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.

GOLLER LINGARD VE MARTIAL'DEN GELDİ

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Jose Mourinho'nun ekibine galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. 57. dakikada Anthony Martial, 81. dakikada ise Jese Lingard, United'a 3 puanı getiren golleri kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 47'ye çıkarttı ve maç fazlasıyla Chelsea'yi geçip 2. sırayı aldı. Everton ise 27 puan ile 9. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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