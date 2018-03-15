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Manchester United'ın Yıldız Pogba'ya Ağır Eleştiri: Trip Yapıyor
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Manchester United'ın yıldız Pogba'ya ağır eleştiri: Trip yapıyor

MANCHESTER UNİTED'IN YILDIZ POGBA'YA AĞIR ELEŞTİRİ: TRİP YAPIYOR

Manchester United'ın efsane ismi Roy Keane, Paul Pogba hakkında, "Pogba büyük problem, gol sevincinde bile çocuk gibi trip yapıyor" dedi.

Tarih : 15 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Manchester United'ın Yıldız Pogba'ya Ağır Eleştiri: Trip Yapıyor(7/10)3

Premier Lig'de zirvenin çok uzağında kalan, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'ya elenen Manchester United'da sular durulmuyor.

Manchester United'ın eski kaptanlarından Roy Keane, bu sezon gösterdiği performansla sert bir şekilde eleştirilen Paul Pogba hakkında konuştu ve Pogba'nın takım için bir problem olduğunu söyledi.

"POGBA BÜYÜK BİR PROBLEM, TRİP YAPIYOR"

İngiliz basınına konuşan Keane, "Pogba, Manchester United'da büyük bir problem. İlk 11'de olmayınca oyuna girip hiçbir şey yapmıyor. Gol sevincinde bile çocuk gibi trip yapıyor. Takımda zaten kimse kimseye yardım etmiyor. Herkes kendisi için oynuyor"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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