MANCHESTER UNİTED'IN YENİ FORMASI DALGA KONUSU OLDU
İngiliz devi Manchester United'ın yeni sezon için çıkardığı 3. forması, taraftarların dalga konusu oldu.
İngiliz devi Manchester United, geçtiğimiz günlerde yeni sezon formalarının ikisini tanıtmıştı. Kırmızı Şeytanlar, bugün alternatif forma olan 3. formasını resmi twitter hesabından açıkladı.
DALGA KONUSU OLDU
Manchester United'ın gri renkli formasının üzerindeki desenlerle dalga geçen taraftarlar, futbolcular için farklı desenlerle forma hazırladı.
Yapılan formalardan bazıları şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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